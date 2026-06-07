Menjívar explica lo que le faltó a Honduras ante Argentina y envía mensaje

Houston, Estados Unidos.

Luego de la derrota sufrida ante la selección de Argentina en el Kyle Field, el guardameta de la Selección de Honduras, Edrick Menjívar, compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta para analizar el rendimiento catracho frente a la campeona del mundo.

A pesar del resultado adverso de 2-0 y sin Messi en la cancha, el arquero del Olimpia rescató el esfuerzo colectivo y el valor que tiene enfrentar a rivales de primer nivel en su preparación.

"Dentro de nuestras posibilidades hicimos un gran partido. Obviamente, sin el balón trabajamos más ante una selección madura; son candidatos y es una derrota que nos da una pauta para mejorar", admitió Menjívar.