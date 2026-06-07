¿Era penal? Tagliafico cuenta su versión tras la acción con Búho Meléndez

Houston, Estados Unidos.

La victoria de la Selección de Argentina por 2-0 ante Honduras sigue dando de qué hablar, especialmente por la jugada que abrió el partido. Corría el minuto 35 con el marcador empatado 0-0 cuando el defensor hondureño, Cristopher "El Búho" Meléndez, pisó a Nicolás Tagliafico dentro del área. El árbitro no dudó en pitar penal, desatando la molestia de los jugadores catrachos.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 34 el árbitro estadounidense Víctor Rivas no dudó y sancionó penal a favor de la campeona del mundo en la cancha del estadio Kyle Field de College Station.

Lautaro Martínez convirtió la falta en gol y cambió el rumbo del encuentro. Tras el partido, las opiniones se dividieron en las redes sociales y entre la prensa: muchos aseguran que el contacto fue demasiado leve para castigarse con la pena máxima.