¿Era penal? Tagliafico cuenta su versión tras la acción con Búho Meléndez

La victoria de la Selección de Argentina por 2-0 ante Honduras sigue dando de qué hablar, especialmente por la jugada que abrió el partido. Corría el minuto 35 con el marcador empatado 0-0 cuando el defensor hondureño, Cristopher "El Búho" Meléndez, pisó a Nicolás Tagliafico dentro del área. El árbitro no dudó en pitar penal, desatando la molestia de los jugadores catrachos.
Cuando el cronómetro marcaba el minuto 34 el árbitro estadounidense Víctor Rivas no dudó y sancionó penal a favor de la campeona del mundo en la cancha del estadio Kyle Field de College Station.
Lautaro Martínez convirtió la falta en gol y cambió el rumbo del encuentro. Tras el partido, las opiniones se dividieron en las redes sociales y entre la prensa: muchos aseguran que el contacto fue demasiado leve para castigarse con la pena máxima.
El penal se sancionó y el encargado de ejecutarlo fue el delantero del Inter de Milán que no falló tras potente derechazo en la portería que defendía Edrick Menjívar.
Por lo que tras el partido, el medio de comunicación argentino, TYC Sports, le ha preguntado al defensor del Olympique de Lyon si existió en realidad una falta.
"Sí, me pisa, creo que sin querer porque es una situación donde quiere tocar la pelota, pero me pisa el pie", manifestó Tagliafico a TYC Sports sobre la acción con Cristopher "El Búho" Meléndez.
Al final la selección de Argentina se impuso 2-0 sobre Honduras, el otro tanto fue marcado por el atacante del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone.