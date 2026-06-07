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¿Valió la pena su elección? La respuesta de Keyrol tras su debut con Honduras

El joven atacante de las inferiores del Liverpool se mostró emocionado tras su debut con la Selección de Honduras y su elección.

Houston, Estados Unidos.

La Selección de Honduras cayó por 2-0 ante Argentina la noche de este sábado 6 de junio en el amistoso previo al Mundial 2026. Sin embargo, uno de los momentos a destacar fue el esperado debut de Keyrol Figueroa, jugador de las inferiores del Liverpool e hijo del excapitán, Maynor Figueroa.

El atacante de 19 años ingresó para la segunda parte y sustituyó a Jorge 'El Toro' Benguché. Figueroa, tal y como lo hizo su padre en 2001 en el Olímpico, se estrenó ante los sudamericanos y disfrutó de sus primeros minutos vistiendo la camisa de la Bicolor.

Tras su debut, el juvenil habló en zona mixta donde estuvo presente nuestra enviada especial Jenny Fernández y señaló que es un juego que siempre recordará: "Es un día muy alegre para mí, es un día que va a estar conmigo el resto de mi vida debutando contra este equipo grande, los campeones del mundo".

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"En lo individual, estoy muy alegre de llegar a la Selección para representar, y quiero seguir jugando con la Selección y seguir creciendo con este equipo", expresó a los micrófonos de LA PRENSA.

Asimismo, se refirió al apoyo de su familia y el haber debutado ante la misma selección, como lo hizo su padre hace 25 años: "Es 'crazy' no lo pude esperar, mi papá ahí estaba viendo y mi mamá también. Muy orgulloso para mí y Dereck".

También se refirió a su decisión de vestir la camiseta de la Selección de Honduras luego de su paso por las inferiores de Estados Unidos.

"¿Valió la pena la elección?", le consultaron y sin dudar un momento, el juvenil atacante respondió: "Sí, vale la pena. Quería ver como era Honduras y siento aquí en mi corazón que podemos llegar largo, obvio necesitamos el apoyo de la afición y además, es gran trabajo todo el equipo".

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Redacción La Prensa
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