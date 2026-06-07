¿Valió la pena su elección? La respuesta de Keyrol tras su debut con Honduras

Houston, Estados Unidos.

La Selección de Honduras cayó por 2-0 ante Argentina la noche de este sábado 6 de junio en el amistoso previo al Mundial 2026. Sin embargo, uno de los momentos a destacar fue el esperado debut de Keyrol Figueroa, jugador de las inferiores del Liverpool e hijo del excapitán, Maynor Figueroa.

El atacante de 19 años ingresó para la segunda parte y sustituyó a Jorge 'El Toro' Benguché. Figueroa, tal y como lo hizo su padre en 2001 en el Olímpico, se estrenó ante los sudamericanos y disfrutó de sus primeros minutos vistiendo la camisa de la Bicolor.

Tras su debut, el juvenil habló en zona mixta donde estuvo presente nuestra enviada especial Jenny Fernández y señaló que es un juego que siempre recordará: "Es un día muy alegre para mí, es un día que va a estar conmigo el resto de mi vida debutando contra este equipo grande, los campeones del mundo".