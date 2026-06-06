José Molina: el pedido tras perder con Argentina, el penal y lo que le gustó de Honduras

Texas, Estados Unidos.

Finalmente, Molina explicó que se necesita que los jugadores jóvenes sigan teniendo más oportunidad en sus clubes, pues él cuenta con ellos ya que los ha visto trabajar y tiene mucho qué dar.

El estratega ahora se enfoca en las fechas FIFA de septiembre, pues hasta esa fecha volverá a competir Honduras ya en las competencias oficiales en la Nations Leagues de Concacaf .

José Francisco Molina , entrenador de la Selección de Honduras , destacó aspectos positivos en sus dirigidos a pesar de la derrota 2-0 ante Argentina . El español alabó el trabajo de sus jugadores que le compitieron a los campeones del mundo.

Análisis del partido ante Argentina: "Era un partido muy complicado, lo sabíamos, lógicamente, contra Argentina, contra la campeona del mundo. Veníamos a intentar pelear con nuestras armas, es lo que hemos hecho. Hemos presionado arriba cuando hemos podido, pero Argentina tiene mucha calidad y toca bien el balón. El plan de partido era estar juntos cuando no pudiéramos apretar para evitar sus combinaciones por dentro. Creo que lo hicimos muy bien. En la primera parte apenas Argentina tuvo ocasiones de gol, salvo el tiro de Lo Celso que pegó en el larguero antes del penalti y otra combinación por dentro".

Lo que le gustó de su equipo: "Creo que defendimos muy bien. Cuando pudimos atacamos y tuvimos el balón, aunque no nos salió todo lo bien que queríamos. Pero el equipo compitió, dio todo lo mejor de sí y estoy muy contento por el trabajo que han hecho los jugadores. Ahora toca seguir trabajando de cara a la próxima fecha en septiembre".

Confía en que los jugadores puede crecer más: "Hay que cambiar algunas cosas. En lo que a mí respecta, ayudar a los futbolistas a rendir mejor todavía de lo que lo han hecho y que confíen en ellos. Estoy convencido de que lo podemos lograr y de que tenemos la calidad. También necesitan oportunidades en sus clubes para seguir creciendo y acabaremos compitiendo, no tengo ninguna duda".

Pide oportunidad para los jugadores jóvenes: "Sí tenemos juventud porque confiamos en ellos. Creemos que tienen capacidad y talento, y lo que necesitan son oportunidades para crecer. Nosotros estamos intentando ayudarles en ese proceso".

Difícil competir contra una selección de gran nivel: "Y sobre Argentina, no tengo mucho que valorar. Es un gran equipo con jugadores de grandísima calidad técnica, táctica y física. Por eso están entre las mejores selecciones del mundo y es difícil competir contra ellas para cualquier rival que no esté en ese nivel".

Las armas que utilizó para no recibir goleada: "Brasil, España, Inglaterra o Alemania compiten de otra manera porque tienen otras armas. Los demás tenemos que utilizar las nuestras para intentar sorprenderles y pelearles el partido. Lo hemos intentado, no salió como queríamos, pero estoy contento".

Lo que faltó qué hacer: "Hoy jugábamos a intentar apretar arriba cuando podíamos, sobre todo en las salidas del portero. Pudimos pocas veces, hay que reconocerlo. También intentábamos evitar las combinaciones por dentro, porque Argentina acumula muchos jugadores de calidad en la parte central y por ahí hacen daño. Nosotros tenemos que juntarnos más y defendernos como equipo".

Lamenta el error en el penal de Meléndez: "Lo hicimos muy bien. Si no fuera por el penalti en la primera parte, quizá les habría costado un poco más. Físicamente también son superiores y nosotros fuimos decayendo. Hay que asumir lo que uno es y pelear con eso. Nosotros no podemos jugar contra Argentina como juega Argentina porque no tenemos esos jugadores".