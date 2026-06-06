Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras

Las imágenes del amistoso de la Selección de Honduras contra Argentina que se saldó 2-0 para la Albiceleste, que no contó con Messi, pero que se robó el show en Texas.
El afectuoso saludo entre Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, y José Francisco Molina, seleccionador de Honduras. Son amigos, se conocen desde hace mucho tiempo.
Un momento insólito se vivió durante los actos de los himnos nacionales en el amistoso Argentina vs Honduras en el estadio Kyle Field de Texas.
Cuando tenía que sonar el himno de Argentina, sonó la canción El bombón asesino de Los Palmeras.
Este fue el 11 titular de Argentina para el amistoso contra Honduras. No jugó Lionel Messi por precaución.
Y estos fueron los 11 futbolistas de la Selección de Honduras que jugaron de inicio contra Argentina.
Hermosas aficionadas argentinas cautivaron en el partido amistoso en el estadio Kyle Field de Texas.
Esta guapa seguidora de Argentina saluda al lente de Diario La Prensa en el estadio Kyle Field de Texas.
Lionel Messi, vestido como suplente, salió a la cancha junto a su amigo y compañero Rodrigo de Paul.
Leo Messi saludando al lente de Diario La Prensa. Cada vez que lo enfocaban las cámaras de televisión en el estadio, la afición se emocionaba.
El capitán de Argentina saludando a una persona que se acercó al banco de suplentes de la Albiceleste.
La asistencia en el estadio Kyle Field de Texas fue de 91,102 aficionados.
Maynor Figueroa estuvo presente en el estadio Kyle Field de Texas viendo el debut de Keyrol junto a su hermano Dereck Moncada.
Joseph Rosales marcando al mediocampista argentino Valentín Barco.
Giuliano Simeone tratando de superar a Cristopher Meléndez, quien luego se equivocó y regaló un penal para Argentina.
Así fue el penal de Cristopher Meléndez contra Nicolás Tagliafico y que Lautaro Martínez cambió por gol para el 1-0 de Argentina ante Honduras.
Los futbolistas de la Selección de Honduras le reclamaron al árbitro por su decisión de pitar el penal a favor de Argentina.
Los jugadores argentinos también se acercaron al árbitro que esperaba que el VAR le confirmara si era penal o no.
Cristopher Meléndez no estaba de acuerdo con la decisión del árbitro de señalar el penal a favor de Argentina.
Lautaro Martínez le pegó fuerte y marcó el penal para el 1-0 de Argentina contra Honduras.
La celebración de Lautaro Martínez tras su gol de penal que adelantó a Argentina contra Honduras.
Lautaro Martínez festejó con la afición argentina que estaba de fondo en ese costado del estadio.
Los jugadores de la Selección Argentina festejando el gol de Lautaro Martínez contra Honduras.
Kervin Arriaga es marcado por Valentín Barco, volante argentino del Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.
Dereck Moncada saltando por el balón con el defensa argentino Nicolás Tagliafico.
Dereck Moncada se quejó de una falta en esta jugada con Lisandro Martínez, que le tiró una patada en el aire al delantero hondureño, pero el árbitro no pitó falta.
Luis Palma y Exequiel Palacios disputando el balón en el centro del campo. Muy poco del Bicho en el partido.
Jorge Benguché tuvo mucho trabajo con la defensa argentina. Acá protege el balón de la marca de Lisandro Martínez.
Keyrol Figueroa, hijo de la leyenda hondureña Maynor Figueroa, hizo su debut oficial con la Selección Mayor de Honduras en el amistoso contra Argentina.
Keyrol Figueroa hizo historia como su padre, debutando en amistoso ante Argentina. En la imagen conduce el balón ante la presión de Lisandro Martínez.
Giuliano Simeone definió por bajo ante Edrick Menjívar para el 2-0 de Argentina contra Honduras.
La felicidad de Giuliano Simeone tras su gol que selló la victoria de Argentina contra Honduras.
Así celebró Giuliano Simeone su gol que significó el 2-0 de Argentina contra Honduras.
Keyrol Figueroa luchando por la pelota con el defensa argentino Facundo Medina.
José Alejandro Reyes entró de cambio en el segundo tiempo en el amistoso contra Argentina.
Kevin Gúity recibe una falta del jugador argentino Nicolás Capaldo, quien fue amonestado.
Los jugadores de la Selección de Honduras se mostraron tristes por la derrota contra Argentina.
Tras el final del partido, los futbolista de Argentina saludaron a los de Honduras y hubo intercambio de camisetas.
Un abrazo para la historia de Honduras: Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, hijos de Maynor Figueroa, se abrazaron tras el final del partido ante Argentina.
Al finalizar el encuentro los futbolistas hondureños se fueron a buscar a Messi, pero el astro argentino no intercambió camisa con nadie.
Lionel Messi entró a la cancha tras el final del partido y muchos le pidieron una foto al capitán argentino.
Keyrol Figueroa se acercó a saludar a Lionel Messi tras su debut con la Selección de Honduras.
Amigos. El hondureño David Ruiz se reencontró con Messi y se saludaron tras el partido. Son compañeros en el Inter Miami.
¡La Pulga sorprendió! Lionel Messi realizó un entrenamiento junto a los futbolistas que no tuvieron minutos (o pocos) post victoria de Argentina ante Honduras.
Joseph Rosales cambió su camiseta con Rodrigo de Paul tras el final del partido amistoso.
Leo Messi saludó a los aficionados presentes en el estadio tras el final del partido.