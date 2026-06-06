  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras

Messi se llevó los focos en el partido amistoso en Texas y sorprendió con lo que hizo tras el final del partido en plena cancha.

Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
1 de 46

Las imágenes del amistoso de la Selección de Honduras contra Argentina que se saldó 2-0 para la Albiceleste, que no contó con Messi, pero que se robó el show en Texas.

 FOTOS: Carlos Pérez
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
2 de 46

El afectuoso saludo entre Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, y José Francisco Molina, seleccionador de Honduras. Son amigos, se conocen desde hace mucho tiempo.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
3 de 46

Un momento insólito se vivió durante los actos de los himnos nacionales en el amistoso Argentina vs Honduras en el estadio Kyle Field de Texas.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
4 de 46

Cuando tenía que sonar el himno de Argentina, sonó la canción El bombón asesino de Los Palmeras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
5 de 46

Este fue el 11 titular de Argentina para el amistoso contra Honduras. No jugó Lionel Messi por precaución.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
6 de 46

Y estos fueron los 11 futbolistas de la Selección de Honduras que jugaron de inicio contra Argentina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
7 de 46

Hermosas aficionadas argentinas cautivaron en el partido amistoso en el estadio Kyle Field de Texas.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
8 de 46

Esta guapa seguidora de Argentina saluda al lente de Diario La Prensa en el estadio Kyle Field de Texas.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
9 de 46

Lionel Messi, vestido como suplente, salió a la cancha junto a su amigo y compañero Rodrigo de Paul.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
10 de 46

Leo Messi saludando al lente de Diario La Prensa. Cada vez que lo enfocaban las cámaras de televisión en el estadio, la afición se emocionaba.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
11 de 46

El capitán de Argentina saludando a una persona que se acercó al banco de suplentes de la Albiceleste.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
12 de 46

La asistencia en el estadio Kyle Field de Texas fue de 91,102 aficionados.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
13 de 46

Maynor Figueroa estuvo presente en el estadio Kyle Field de Texas viendo el debut de Keyrol junto a su hermano Dereck Moncada.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
14 de 46

Joseph Rosales marcando al mediocampista argentino Valentín Barco.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
15 de 46

Giuliano Simeone tratando de superar a Cristopher Meléndez, quien luego se equivocó y regaló un penal para Argentina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
16 de 46

Así fue el penal de Cristopher Meléndez contra Nicolás Tagliafico y que Lautaro Martínez cambió por gol para el 1-0 de Argentina ante Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
17 de 46

Los futbolistas de la Selección de Honduras le reclamaron al árbitro por su decisión de pitar el penal a favor de Argentina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
18 de 46

Los jugadores argentinos también se acercaron al árbitro que esperaba que el VAR le confirmara si era penal o no.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
19 de 46

Cristopher Meléndez no estaba de acuerdo con la decisión del árbitro de señalar el penal a favor de Argentina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
20 de 46

Lautaro Martínez le pegó fuerte y marcó el penal para el 1-0 de Argentina contra Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
21 de 46

La celebración de Lautaro Martínez tras su gol de penal que adelantó a Argentina contra Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
22 de 46

Lautaro Martínez festejó con la afición argentina que estaba de fondo en ese costado del estadio.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
23 de 46

Los jugadores de la Selección Argentina festejando el gol de Lautaro Martínez contra Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
24 de 46

Kervin Arriaga es marcado por Valentín Barco, volante argentino del Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
25 de 46

Dereck Moncada saltando por el balón con el defensa argentino Nicolás Tagliafico.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
26 de 46

Dereck Moncada se quejó de una falta en esta jugada con Lisandro Martínez, que le tiró una patada en el aire al delantero hondureño, pero el árbitro no pitó falta.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
27 de 46

Luis Palma y Exequiel Palacios disputando el balón en el centro del campo. Muy poco del Bicho en el partido.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
28 de 46

Jorge Benguché tuvo mucho trabajo con la defensa argentina. Acá protege el balón de la marca de Lisandro Martínez.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
29 de 46

Keyrol Figueroa, hijo de la leyenda hondureña Maynor Figueroa, hizo su debut oficial con la Selección Mayor de Honduras en el amistoso contra Argentina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
30 de 46

Keyrol Figueroa hizo historia como su padre, debutando en amistoso ante Argentina. En la imagen conduce el balón ante la presión de Lisandro Martínez.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
31 de 46

Giuliano Simeone definió por bajo ante Edrick Menjívar para el 2-0 de Argentina contra Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
32 de 46

La felicidad de Giuliano Simeone tras su gol que selló la victoria de Argentina contra Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
33 de 46

Así celebró Giuliano Simeone su gol que significó el 2-0 de Argentina contra Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
34 de 46

Keyrol Figueroa luchando por la pelota con el defensa argentino Facundo Medina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
35 de 46

José Alejandro Reyes entró de cambio en el segundo tiempo en el amistoso contra Argentina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
36 de 46

Kevin Gúity recibe una falta del jugador argentino Nicolás Capaldo, quien fue amonestado.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
37 de 46

Los jugadores de la Selección de Honduras se mostraron tristes por la derrota contra Argentina.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
38 de 46

Tras el final del partido, los futbolista de Argentina saludaron a los de Honduras y hubo intercambio de camisetas.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
39 de 46

Un abrazo para la historia de Honduras: Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, hijos de Maynor Figueroa, se abrazaron tras el final del partido ante Argentina.

 Foto cortesía de Radio House
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
40 de 46

Al finalizar el encuentro los futbolistas hondureños se fueron a buscar a Messi, pero el astro argentino no intercambió camisa con nadie.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
41 de 46

Lionel Messi entró a la cancha tras el final del partido y muchos le pidieron una foto al capitán argentino.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
42 de 46

Keyrol Figueroa se acercó a saludar a Lionel Messi tras su debut con la Selección de Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
43 de 46

Amigos. El hondureño David Ruiz se reencontró con Messi y se saludaron tras el partido. Son compañeros en el Inter Miami.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
44 de 46

¡La Pulga sorprendió! Lionel Messi realizó un entrenamiento junto a los futbolistas que no tuvieron minutos (o pocos) post victoria de Argentina ante Honduras.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
45 de 46

Joseph Rosales cambió su camiseta con Rodrigo de Paul tras el final del partido amistoso.
Messi sorprende tras el partido, ¿cambió camiseta? y abrazo histórico para Honduras
46 de 46

Leo Messi saludó a los aficionados presentes en el estadio tras el final del partido.
Cargar más fotos