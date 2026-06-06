Cristopher Meléndez cometió infantil penal y Honduras empieza perdiendo ante Argentina

Texas, Estados Unidos.

Un infantil penal de Cristopher Meléndez provocó que la Selección de Honduras empezara perdiendo el partido amistoso contra la vigente campeona del mundo Argentina, en el estadio Kyle Field de Texas.

En un abrir y cerrar de ojos, la velocidad de los argentinos les pasó factura a los hondureños. Y fue así como el lateral derecho catracho, quien intentó salir jugando, dominando la pelota y se equivocó feo.

La Bicolor supo aguantar en el campo, pero cuando se acercaban los minutos finales del primer tiempo, el 'Búho' Meléndez cometió un terrible error cuando quiso salir jugando y le hizo una falta a Nicolás Tagliafico dentro del área.

El jugador del Motagua recibió la pelota solo, intentó hacer el autopase ante la marca del lateral argentino, Nicolás Tagliafico, quien le metió cuerpo y en ese forcejeo, el hondureño le pisó el pie dentro del área.