La pequeña Kenia evoluciona favorablemente tras explosión en Copán y traslado a Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La recuperación de Kenia, la menor de 4 años que resultó gravemente herida durante la explosión en una fábrica artesanal de fuegos artificiales en Nueva Arcadia, Copán, comienza a mostrar señales alentadoras, según el equipo médico que la atiende en Tegucigalpa. La paciente fue trasladada al Hospital CEHNIQ, donde especialistas de Fundaniquem han asumido su atención debido a la complejidad de las quemaduras sufridas en el incidente. De acuerdo con los médicos, en las últimas horas la menor ha presentado una evolución favorable, lo que representa un avance importante dentro de su estado crítico.

El equipo de salud detalló que aproximadamente el 60 % de las zonas afectadas por las quemaduras muestra mejoría, pese a la gravedad inicial con la que ingresó al centro asistencial. Sin embargo, los especialistas fueron claros al señalar que el proceso de recuperación apenas inicia y que el pronóstico sigue siendo reservado debido a la extensión de las lesiones. Kenia deberá permanecer hospitalizada entre dos y tres meses, tiempo durante el cual será sometida a múltiples cirugías, además de cuidados intensivos y vigilancia constante para evitar complicaciones. El personal médico también reportó avances en su respuesta al ventilador mecánico, así como estabilidad en su presión arterial, dos indicadores que reflejan una evolución positiva dentro de un cuadro clínico de alta complejidad. La doctora Jennifer Rivas, especialista en cuidados intensivos pediátricos de Fundaniquem, explicó que la menor ingresó en condición crítica tras la explosión ocurrida en la cohetería.

Rivas detalló que las quemaduras de flama implican una exposición directa al fuego, lo que provoca daños profundos en piel y tejidos internos, situación que ha complicado su recuperación. Asimismo, confirmó que la paciente también presenta una lesión pulmonar, lo que incrementa el nivel de riesgo y la necesidad de atención especializada continua.