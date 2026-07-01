Una niña muere y cuatro personas resultan heridas tras explosión por pólvora en Copán

Copán, Honduras.

Freddy Maldonado , administrador de la Cruz Roja Hondureña, informó que los primeros en ser trasladados fueron tres menores de edad, quienes llegaron en la paila de un vehículo particular debido a la gravedad de sus lesiones.

El estallido ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana y provocó daños de consideración en la vivienda, además de generar alarma entre los vecinos, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras escuchar la potente detonación.

Una niña de cuatro años murió y otras cuatro personas resultaron gravemente heridas este miércoles tras una fuerte explosión registrada en una vivienda donde se elaboraban productos pirotécnicos de forma artesanal, en el sector de La Colmena, comunidad de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán.

"Lamentablemente, una de las niñas que nos trajeron ya venía sin vida. Los otros niños fueron estabilizados y trasladados de emergencia al Hospital Regional de Occidente con quemaduras de tercer grado", explicó Maldonado.

El socorrista detalló que, además de las quemaduras, los menores presentaban severas laceraciones en las extremidades provocadas por la fuerza de la explosión.

"Traían desgarres en las piernas y en las manos; prácticamente se les miraban los huesos. Otro niño tenía una fuerte lesión en el rostro. Según vecinos, el estallido fue tan fuerte que los lanzó varios metros", relató.

Minutos después ingresaron dos mujeres adultas con lesiones aún más graves. De acuerdo con Maldonado, ambas presentaban quemaduras de tercer grado y profundas laceraciones en las piernas, por lo que fueron trasladadas de inmediato al Hospital Regional de Occidente con apoyo del Sistema Nacional de Emergencias 911 y una ambulancia municipal.

Según la evaluación preliminar de los socorristas, los dos menores sobrevivientes presentan entre un 75 % y un 80 % de su cuerpo con quemaduras, mientras que las dos mujeres registran aproximadamente un 60 % de afectación, además de múltiples heridas ocasionadas por la explosión.

Las autoridades investigan las causas del incidente ocurrido en la vivienda donde se fabricaban productos de pirotecnia de manera artesanal, mientras equipos de emergencia continúan evaluando los daños y las condiciones en las que operaba el lugar.