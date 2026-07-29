Caso Roosevelt Hernández: así construyó el MP la acusación por ataques a la prensa

Tegucigalpa, Honduras

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, fue acusado este miércoles por el Ministerio Público por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. Según la Fiscalía, tres hechos sustentan el requerimiento fiscal presentado en su contra.

El primer hecho señalado por el Ministerio Público se remonta al 26 de mayo de 2025, cuando en la edición 119-2025 del periódico oficial FF AA Digital fue publicado un contenido titulado “Sicarios de la verdad”, según consta en el requerimiento fiscal. Según el documento fiscal, la publicación señalaba directamente a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes vinculaba con un supuesto grupo de comunicadores dedicado a difundir información falsa. La Fiscalía sostiene que ese contenido fue replicado en redes sociales y medios oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que, según la denuncia, provocó una estigmatización de los periodistas y afectó su honra, reputación y el ejercicio de la libertad de prensa. Como parte de la investigación, el Ministerio Público incorporó al expediente un ejemplar físico de esa edición de FF AA Digital, además de las declaraciones del denunciante Dagoberto Rodríguez Coello, del propio Roosevelt Hernández y de los investigados Erwin Roberto Lara Franco y Lourdes Sarahí Álvarez Rodas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La acusación afirma que las publicaciones generaron una estigmatización pública que afectó la honra, reputación e integridad de los periodistas denunciantes, además de representar una limitación al ejercicio de la libertad de prensa.

"Los sicarios de la verdad..."