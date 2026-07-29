Presentan requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández

Este miércoles fue presentado un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos ataques a la libertad de prensa.
El Ministerio Público informó que el requerimiento se deriva de investigaciones por publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional castrense, señaladas por periodistas y el CPH como una posible campaña de desacreditación.
El proceso incluye: denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre el material audiovisual y digital, y la recolección de testimonios dentro del expediente.
Ayer, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) calificó como "cobarde" la declaración brindada por Hernández, quien responsabilizó a la oficina de Relaciones Públicas de la institución castrense por los ataques contra la prensa registrados durante su gestión.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de DD.HH. presentó hoy un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en... pic.twitter.com/LOtHktbr22— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2026
A través de un posteo en X, el CPH recriminó que Hernández "se lavó las manos y acusó a Relaciones Públicas de las FF AA y a un coronel de generar ataques contra la prensa".
Las declaraciones del exjefe militar en el Ministerio Público apuntaron a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y al coronel Erwin Robert Lara Franco, a quien señaló como el responsable de la línea editorial del periódico digital de la institución militar, asegurando que algunas veces le comunicaba lo que iba a poner, pero otras veces no.
Publicación militar
El expediente investigativo de la Fiscalía recogería declaraciones de varios militares que coinciden que fue el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien ordenó atacar a periodistas y medios de comunicación.
Asimismo, la historia reciente recuerda que el 26 de mayo de 2025 en un artículo en el medio oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA) Digital se tildó de “sicarios de la verdad” a los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCN) y Rodrigo Wong Arévalo, propietario de Canal 10.
Luego, el 15 de septiembre, en una entrevista Roosevelt Hernández respondió hostilmente sobre la crisis electoral al periodista Adán López de Radio Cadena Voces, relacionándolo incluso con el crimen organizado.
Asimismo, en la edición 252-2025 del 6 de noviembre, el periódico digital militar reprodujo una entrevista de Roosevelt Hernández titulando en su portada: “El jefe del Estado Mayor Conjunto acusa a empresario y confirma sanciones internas en las FFAA”.
El militar acusó al presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, de estar detrás de una campaña contra el ente castrense por negocios relacionados en el Instituto de Previsión Militar (IPM). A lo que la sociedad empresarial le respondió al militar señalando de mentir con “cinismo”.