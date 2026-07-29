Presentan requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández

San Pedro Sula.

Este miércoles fue presentado un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos ataques a la libertad de prensa. El Ministerio Público informó que el requerimiento se deriva de investigaciones por publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional castrense, señaladas por periodistas y el CPH como una posible campaña de desacreditación.

El proceso incluye: denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre el material audiovisual y digital, y la recolección de testimonios dentro del expediente.

Ayer, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) calificó como "cobarde" la declaración brindada por Hernández, quien responsabilizó a la oficina de Relaciones Públicas de la institución castrense por los ataques contra la prensa registrados durante su gestión.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de DD.HH. presentó hoy un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en... pic.twitter.com/LOtHktbr22 — Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2026

A través de un posteo en X, el CPH recriminó que Hernández "se lavó las manos y acusó a Relaciones Públicas de las FF AA y a un coronel de generar ataques contra la prensa". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las declaraciones del exjefe militar en el Ministerio Público apuntaron a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y al coronel Erwin Robert Lara Franco, a quien señaló como el responsable de la línea editorial del periódico digital de la institución militar, asegurando que algunas veces le comunicaba lo que iba a poner, pero otras veces no.

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