Empleado de Home Depot es acusado de fraude por reembolsos ilegales

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El sospechoso fue identificado como Marvin Colin, de 28 años, quien fue detenido el martes en la sucursal ubicada en el 12055 de Biscayne Boulevard, según informó la Policía de North Miami.

Un empleado de la tienda Home Depot en North Miami fue arrestado luego de ser acusado de utilizar su puesto laboral para realizar una serie de reembolsos fraudulentos que habrían provocado pérdidas superiores a los 5,000 dólares a la compañía.

Las autoridades señalaron que enfrenta cargos por gran robo de entre $5,000 y $10,000 y fraude organizado de $20,000 o menos.

De acuerdo con el reporte policial, la gerencia de Home Depot entregó a los investigadores un expediente elaborado por el departamento de protección de activos de la empresa, el cual incluía registros de transacciones, imágenes de vigilancia, fechas, horarios, información de cajas registradoras y otros documentos relacionados con 13 operaciones realizadas entre el 6 de junio y el 16 de julio de 2026.

Según la investigación, Colin habría aprovechado su acceso al sistema de la tienda para seleccionar órdenes antiguas de clientes con quienes la empresa no había podido comunicarse o cuyos datos de contacto habían cambiado.

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Posteriormente, presuntamente procesaba reembolsos sin que los productos estuvieran físicamente presentes.

Las autoridades indicaron que algunas de las devoluciones habrían sido entregadas a dos personas que aún no han sido identificadas, mientras que otros reembolsos fueron enviados a una tarjeta de débito que no estaba relacionada con las compras originales.

Los investigadores determinaron que el número de identificación laboral de Colin fue utilizado para procesar cada una de las transacciones desde una caja del área de servicio al cliente, información que habría sido respaldada por las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Las 13 operaciones investigadas generaron una pérdida total de $5,133.52 para Home Depot. Marvin Colin permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza fijada en $5,000, mientras continúa el proceso judicial en su contra.