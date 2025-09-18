Periodista de RCV denuncia a Roosevelt Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS

López, quien trabaja para Radio Cadena Voces (RCV), acudió a la sede del MP acompañado por la defensora de derechos humanos Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras ( Asopodehu ).

El periodista José Adán López presentó este jueves una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras , general Roosevelt Hernández, luego de que este insinuara públicamente que el comunicador tiene nexos con el crimen organizado.

La acción legal, según explicó, responde a un intento de intimidación hacia la prensa.

El incidente ocurrió el 15 de septiembre, durante los desfiles patrios por el 204 aniversario de independencia. López relató a HCH que inicialmente consultó al general sobre un viaje realizado a Estados Unidos, recibiendo una respuesta cortés.

Sin embargo, al cuestionarle sobre las medidas que tomarán las Fuerzas Armadas para evitar las irregularidades registradas en las elecciones primarias —cuando maletas electorales permanecieron sin ser distribuidas—, Hernández reaccionó molesto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El alto mando respondió que esa situación era “obra del crimen organizado”. Ante la repregunta de López sobre el origen de esas acciones, el general expresó: “procedente de la sociedad, ahí se esconden. Usted puede ser uno de ellos”.

“Yo le pedí respeto hacia la prensa profesional, le recordé que son 25 años de periodismo y que también fui militar”, declaró López. “No es normal que un jerarca de las Fuerzas Armadas lance este tipo de intimidaciones, vinculando a la prensa con el crimen organizado. Eso constituye un grave delito”, reprochó.

Por su parte, Dina Meza manifestó que la denuncia busca frenar los ataques a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información.

“Llamamos a los periodistas que se sientan en riesgo por las acciones del general Hernández a acudir a la fiscalía de protección, que tiene la obligación de investigar y abrir un expediente penal contra él”, subrayó.