Claves para entender el informe electoral presentado por Cossette López y Ana Paola Hall

Tegucigalpa.

Ana Paola Hall y Cossette López, titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentaron la noche de este martes el informe denominado “La verdad histórica de las elecciones 2025”, documento que posteriormente fue remitido al Ministerio Público con el objetivo, según las consejeras, de que los hechos registrados durante el proceso electoral sean investigados y no queden en la impunidad. De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, el informe, también identificado como “Blindaje de la verdad histórica”, recopila una cronología de los acontecimientos que, a criterio de las consejeras, afectaron el desarrollo de las elecciones generales de 2025 y tuvieron repercusiones en el sistema democrático del país.

Material y pruebas

Durante el evento, las funcionarias sostuvieron que el documento contiene un recuento de presuntas irregularidades y de las responsabilidades que atribuyen a distintos actores por la paralización del proceso electoral. Según afirmaron, esos hechos habrían sido impulsados desde el oficialismo y por dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre), que se encontraba en el poder en ese momento.

Como parte de la exposición, las consejeras mostraron material audiovisual y salas virtuales que, según indicaron, documentan de forma cronológica los hechos ocurridos durante el proceso electoral. También aseguraron que recopilaron pruebas documentales, testimoniales, materiales y otros elementos que, a su juicio, respaldan las denuncias incluidas en el informe sobre acciones orientadas a obstaculizar el desarrollo de los comicios.

Investigación

La presidenta del CNE manifestó que la documentación fue entregada al Ministerio Público por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto con Carlos Cardona, para que las autoridades determinen si existen responsabilidades penales. La entrega se realizó al cierre de su gestión, la cual, según explicaron, quedará temporalmente interrumpida debido al permiso que les aparta de sus funciones electorales. Según lo expresado durante el acto, el expediente contiene pruebas documentales, testimoniales y físicas que podrían servir de insumo para las investigaciones que eventualmente desarrolle el Ministerio Público.

Ana Paola Hall informó que el informe remitido a la Fiscalía consta de aproximadamente 2,000 páginas e incluye, según afirmó, los nombres de personas que presuntamente habrían ordenado o ejecutado acciones para detener el desarrollo del proceso electoral. “Como último acto responsable, para demostrar la verdad con hechos y no con narrativas, esta noche entregaremos ese informe a las autoridades correspondientes para que se haga justicia”, expresó Hall. La consejera también consideró que el contenido del documento podría explicar el “nerviosismo” de algunos sectores políticos y aseguró que tanto ella como Cossette López han sido objeto de ataques durante la transición hacia sus nuevas funciones públicas.

Denuncia

Por su parte, Cossette López afirmó haber sido blanco de una campaña sistemática de desprestigio. Durante su intervención señaló al partido Libre de promover un discurso de odio en su contra con el propósito de desacreditar las decisiones del órgano electoral. Asimismo, sostuvo que al inicio del proceso también recibió ataques de carácter machista y aseguró que algunos de ellos provinieron de integrantes de su propio partido, el Partido Nacional. “Durante los meses más oscuros de 2025, el miedo se convirtió en una atmósfera densa que llegó hasta los hogares. Yo decidí no esconderme a pesar del asedio y las feroces campañas de odio”, manifestó. Durante el evento también se hizo referencia a los nuevos cargos que, según ha trascendido públicamente, asumirían ambas consejeras. De acuerdo con esa información, Ana Paola Hall sería designada como embajadora de Honduras en España, mientras que Cossette López representaría al país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por un período de un año. Hasta el momento, esos nombramientos no fueron oficializados durante la presentación del informe.