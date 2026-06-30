Sin consenso en el Congreso Nacional para aprobar reforma eléctrica

TEGUCIGALPA

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, reconoció este martes que el Congreso Nacional todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobar las reformas al sector eléctrico, aunque se mostró optimista de que el respaldo pueda concretarse en los próximos días. El parlamentario aseguró que la iniciativa no contempla la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ni la venta de sus activos, y atribuyó la falta de consenso a posturas políticas de algunos legisladores.

“Hasta el día de hoy no tenemos los votos suficientes porque hay muchos diputados que están pensando en política y en demagogia. Aquel diputado responsable sí va a aprobar la ley”, manifestó. Rivera Callejas señaló que la Enee registra pérdidas de aproximadamente 45 millones de lempiras diarios, por lo que consideró urgente la aprobación de las reformas. “Yo diría que para el miércoles se pueden tener los votos, explicándole a los diputados que no se está privatizando ni se están vendiendo los activos”, expresó. El congresista sostuvo que el proyecto cuenta con el respaldo de organismos internacionales y de la comunidad internacional.

Respaldo internacional a la reforma

“Esa ley la acompañan el Banco Mundial, el BID, el BCIE y la Embajada de los Estados Unidos. Todos tienen expertos en materia energética y la están apoyando”, afirmó. Asimismo, cuestionó la postura de sectores de oposición, particularmente de algunos diputados liberales, quienes han expresado su rechazo a varios puntos de la iniciativa.

Recomendaciones planteadas por el PLH

Respecto a las observaciones planteadas por legisladores del Partido Liberal, especialmente sobre los artículos 5 y 12, Rivera indicó que varias de las recomendaciones ya fueron incorporadas al dictamen.

