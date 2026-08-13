Mujer que golpeó a su madre en La Ceiba, también es acusada por maltrato a su hijo de 16 años

Ruth Yanira Quiroz enfrentará en libertad el proceso penal por el delito de maltrato familiar habitual agravado, en perjuicio de su madre, una adulta mayor, luego de que un juzgado le impusiera medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, informó la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico.
Tras comparecer voluntariamente a la audiencia de declaración de imputada, el Juzgado de Letras de La Ceiba, a solicitud de la Fiscalía Especial de Delitos Comunes, le impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Entre las medidas establecidas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado, así como la restricción de acudir a determinados lugares y comunicarse con personas vinculadas al caso.
Para este expediente, la toma de declaración en Cámara Gesell, como prueba anticipada, y la audiencia inicial fueron programadas para el 24 de agosto de 2026, a las 9:00 am y 11:00 am, respectivamente.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de julio y quedaron registrados en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a la ahora imputada discutiendo y agrediendo a su madre dentro de una vivienda ubicada en el barrio Sierra Pina, en La Ceiba, Atlántida.
Días después, la mujer salió brindando declaraciones en las cuales le ofreció disculpas a la madre. Además, acusó a su expareja de haberle filtrado el video por no querer regresar con él. Tras viralizarse el video la Fiscalía abrió una investigación apoyada por la denuncia formal de familiares de la afectada, y se le giró una orden de captura.
Aunque nunca salió de La Ceiba, la mujer se mantuvo prófuga hasta que decidió entregarse a las autoridades en las últimas horas y responder por los hechos.
Segundo proceso por violencia contra un menor
En paralelo, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez dio a conocer que la encausada afronta un segundo caso por el mismo delito de maltrato familiar agravado, esta vez en perjuicio de su propio hijo, un adolescente de 16 años. En este proceso, al que también compareció voluntariamente, se le fijaron medidas cautelares similares.
Para este segundo expediente, la declaración testifical en Cámara Gesell se agendó para el 18 de agosto de 2026 a las 9:00 a. m., y la audiencia inicial para el 21 de agosto de 2026 a las 7:00 a. m. en los tribunales ceibeños.