Capturan a "El Diablo", presunto asaltante que operaba en Olanchito

Olanchito, Yoro

En una rápida operación ejecutada la tarde de este jueves, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo criminal con el alias "El Diablo activo", durante allanamientos ejecutados en la ciudad de Olanchito, Yoro. Al detenido, se le vincula directamente con la muerte del señor Roberto Chavarría.​ El trágico hecho ocurrió el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada en el supermercado Rosmery, evento que causó profunda indignación en la ciudad de Ciudad Cvica.​

La detención de "El Diablo" fue el resultado de una serie de allanamientos estratégicos ejecutados por las fuerzas del orden en distintos puntos de la ciudad. Durante estas mismas acciones policiales, se logró la captura de Carlos Eduardo Zaldivar Cervantes, identificado con el alias de "El Texas", a quien también se le investiga por su presunta participación en la estructura criminal.​

Un dato que genera alta preocupación entre la población y las autoridades es que alias "El Diablo" ya había sido capturado en dos ocasiones anteriores por la Policía Nacional:, una detención previa en la ciudad de Olanchito y otra captura en La Ceiba.​