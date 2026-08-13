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Capturan a "El Diablo", presunto asaltante que operaba en Olanchito

La Policía Nacional capturó a Jesús Daniel Tróchez, alias "El Diablo", acusado de quitarle la vida a un cliente del supermercado Rosmery en Olanchito, durante un asalto, y dejar herido a su dueño

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 16:20 -
  • Carlos Molina
Capturan a El Diablo, presunto asaltante que operaba en Olanchito

Momentos de la captura de Jesús Daniel Tróchez, alias "El Diablo", quien reside en la colonia Murillo Soto de Olanchito, Yoro.

 Foto: La Prensa
Olanchito, Yoro

En una rápida operación ejecutada la tarde de este jueves, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo criminal con el alias "El Diablo activo", durante allanamientos ejecutados en la ciudad de Olanchito, Yoro.

Al detenido, se le vincula directamente con la muerte del señor Roberto Chavarría.​ El trágico hecho ocurrió el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada en el supermercado Rosmery, evento que causó profunda indignación en la ciudad de Ciudad Cvica.​

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La detención de "El Diablo" fue el resultado de una serie de allanamientos estratégicos ejecutados por las fuerzas del orden en distintos puntos de la ciudad. Durante estas mismas acciones policiales, se logró la captura de Carlos Eduardo Zaldivar Cervantes, identificado con el alias de "El Texas", a quien también se le investiga por su presunta participación en la estructura criminal.​

La policía también detuvo a Carlos Eduardo Zaldivar Cervantes, identificado con el alias de El Texas, vinculado a varios delitos.

La policía también detuvo a Carlos Eduardo Zaldivar Cervantes, identificado con el alias de "El Texas", vinculado a varios delitos.

(Foto: La Prensa)

Un dato que genera alta preocupación entre la población y las autoridades es que alias "El Diablo" ya había sido capturado en dos ocasiones anteriores por la Policía Nacional:, una detención previa en la ciudad de Olanchito y otra captura en La Ceiba.​

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A pesar de sus antecedentes, en ambas ocasiones el sujeto había logrado recuperar su libertad, por lo que los ciudadanos exigen a los órganos de justicia que esta vez se actúe con todo el peso de la ley.​Ambos detenidos han sido remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el debido proceso legal y deducir las responsabilidades correspondientes.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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