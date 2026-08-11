Terremoto en Colombia
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
“El Diablo Activo”, señalado por arrebatarle la vida a un hombre en minisúper
La Policía busca a un hombre conocido como “El Diablo activo”, señalado preliminarmente por el crimen de Roberto Chavarría durante un asalto en un minisúper de Olanchito
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 20:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Le arrebatan la vida a estudiante de Derecho dentro de un bufete
Redacción La Prensa
Sucesos
Video capta los últimos minutos del empresario Roberto Becker tras ser tiroteado en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
Mario Díaz niega estar implicado en reprogramación de audiencia contra Roosevelt Hernández
Redacción La Prensa
Sucesos
Daniel Meraz admite crimen contra Elvia Mercedes Gómez para reducir su condena
Redacción La Prensa
Sucesos
Inicia juicio contra Daniel Meraz por muerte de enfermera Elvira Mercedes
Redacción La Prensa
Sucesos
Detienen a sampedrano por presunto abuso contra una niña en Calpules
Redacción La Prensa
Sucesos
Video capta momento en que asaltantes atacan a expolicía en su negocio
Redacción La Prensa
Sucesos
¡Apareció con vida! Localizan a universitaria Dayana Díaz tras horas de búsqueda en Yoro
Redacción La Prensa
Sucesos
“Los paquetes iban rodeados de café”: capturan a tres hombres con millonaria suma en La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Detienen a tres hombres con un fuerte cantidad de dinero en La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Lo que se sabe de la masacre que dejó seis víctimas en Yoro
Redacción La Prensa
Sucesos
Autoridades investigan presunto ajuste de cuentas tras triple homicidio
Redacción La Prensa