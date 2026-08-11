“El Diablo Activo”, señalado por arrebatarle la vida a un hombre en minisúper

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La Policía busca a un hombre conocido como “El Diablo activo”, señalado preliminarmente por el crimen de Roberto Chavarría durante un asalto en un minisúper de Olanchito

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