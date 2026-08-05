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“Los paquetes iban rodeados de café”: capturan a tres hombres con millonaria suma en La Ceiba
Los tres capturados presuntamente llevaban varios paquetes de dinero dentro de dos maletas y se dirigían rumbo a Islas de la Bahía
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 12:08
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Redacción La Prensa
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