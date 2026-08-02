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Un vehículo se estrella contra la pared de una vivienda en la colonia La Sitratelh

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 2 de agosto en la colonia Sitraplast, en San Pedro Sula, donde el conductor de una camioneta tipo pickup impactó contra el muro de una vivienda.

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