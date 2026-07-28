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Policía iba tras un presunto narcotraficante cuando fue ultimado en Colón

Según el jefe regional de la Policía de Colón, el agente Darlin Mejía daba seguimiento a un supuesto narcotraficante. Fue hallado sin vida en Santa Rosa de Aguán

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