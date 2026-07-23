Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
"No es facil andar huyendo pero me voy a presentar"
Yanira Cruz dijo que ha recibido amenazas a muerte tras la divulgación de un video por parte de su expareja donde se observa agrediendo a su madre.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 20:07
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
El Merendón bajo operativo: investigan a la banda de "Juan El Malón"
Redacción La Prensa
Sucesos
¿Podría Francia Medina salir de prisión? Esto pidió su defensa
Redacción La Prensa
Sucesos
Asaltan a dos mujeres del Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Valle de Ángeles
Redacción La Prensa
Sucesos
Abrió la puerta para ayudar y le arrebataron la vida
Redacción La Prensa
Sucesos
Allanan vivienda en Catacamas y capturan a mujer con arsenal y dinero
Redacción La Prensa
Sucesos
Policía investiga posible disputa por tráfico de sustancias ilícitas en crimen de Ingrid Duarte
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan a policía acusado de quitarle la vida a su excuñada en Sabanagrande
Redacción La Prensa
Sucesos
"No sé quién haría esta grosería": el clamor del padre de Milton Rápalo
Redacción La Prensa
Sucesos
"A mi hijo lo mataron por envidia": el desgarrador clamor del padre de Milton Rápalo
Redacción La Prensa
Sucesos
Atic revisa cámaras y busca evidencias por crimen de Milton Rápalo
Redacción La Prensa
Sucesos
Avanza investigación del crimen de empresario en SPS
Redacción La Prensa
Sucesos
La Ceiba da el último adiós a los cuatro primos víctimas de un crimen
Redacción La Prensa