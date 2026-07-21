Mundial 2026
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
Avanza investigación del crimen de empresario en SPS
El caso está en manos de equipos de la Atic quienes ppr ahora recolectan evidencia para identificar a los responsables
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 10:07
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
La Ceiba da el último adiós a los cuatro primos víctimas de un crimen
Redacción La Prensa
Sucesos
Les arrebataron la vida: dan el último adiós a cuatro primos en La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan en un bus de San Pedro Sula a presunto traficante apodado “Tajadita”
Redacción La Prensa
Sucesos
Hallan sin vida a adolescente de 16 años en el río Guacerique
Redacción La Prensa
Sucesos
Video capta robo de motocicleta a joven en barrio Cabañas de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
Una mueblería era utilizada como presunta fachada para distribuir sustancias ilícitas
Redacción La Prensa
Sucesos
Golpe al narcomenudeo: capturan a dos personas y decomisan sustancias ilícitas, dinero y un arma
Redacción La Prensa
Sucesos
Último adiós al pequeño José Ramón en Jutiapa, Atlántida
Redacción La Prensa
Sucesos
Un hombre le arrebató la vida a un menor que descansaba en una hamaca en Colón
Redacción La Prensa
Sucesos
Giro en el caso del asesinato de la líder sindical Karla Vigil
Redacción La Prensa
Sucesos
Video muestra el momento en que un "amigo" le dispara a quemarropa a Alberto en Olancho
Redacción La Prensa
Sucesos
Operativo policial deja una mujer capturada en Marcala
Redacción La Prensa