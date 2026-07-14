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Video muestra el momento en que un "amigo" le dispara a quemarropa a Alberto en Olancho

Un video captado por cámaras de seguridad reveló los últimos momentos con vida de Alberto Zúniga Girón, de 42 años, quien fue atacado a balazos mientras compartía con otra persona en un establecimiento de bebidas alcohólicas del barrio Los Almendros, en Campamento, Olancho.

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