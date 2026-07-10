  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Maestra acusada de agredir a una alumna enfrentará el proceso en libertad

La maestra Perla Díaz, señalada por presuntamente agredir a una estudiante en un centro educativo de Morazán, Yoro, se defenderá en libertad luego de la audiencia inicial.

Últimos Videos