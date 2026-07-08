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Sucesos
Joven pidió ayuda antes de perder la vida en ataque armado en Tegucigalpa
Tras recibir varios disparos, Juan Carlos Flores pidió auxilio en plena vía pública capitalina, hasta que policías se acercaron a ayudarlo
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 15:07
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Redacción La Prensa
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