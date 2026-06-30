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Capturan a joven que simuló un secuestro para pedir L 600 mil en Morazán, Yoro

Sin heridas y en un hotel de Yoro fue encontrado el joven Jaime Redondo, luego de fingir su secuestro y exigir una jugosa suma de dinero a su familia en Estados Unidos

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