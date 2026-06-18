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Agente Dulce Suárez perdió la vida el día que celebraba sus 25 años en tragedia de la CA-5

Las autoridades confirmaron la identidad de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida el miércoles en un accidente de tránsito registrado en el sector de la cuesta El Rodeo, en la carretera CA-5 norte, a la altura del kilómetro 51, en la Villa de San Antonio, Comayagua.

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