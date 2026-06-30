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Alejandra Reyes deja una huella en la cultura hondureña tras fallecer en un accidente de tránsito

Consternación ha causado la trágica muerte de la bailarina de danza folclórica Alejandra Patricia Meza Reyes en Intibucá. La joven permaneció hospitalizada desde el viernes tras sufrir un grave accidente de tránsito en esa ciudad occidental.

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