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Luto por Claudia Varela mientras siguen las labores de búsqueda en Tegucigalpa

Ayer por la noche, tras varias horas de búsqueda, se confirmó la muerte de Claudia Varela. La angustia se concentra ahora en encontrar con vida a Karen Girón y Félix Núñez

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