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Sucesos
Cuatro personas sin vida deja masacre en Tulanguare; tres serían familiares
Desconocidos irrumpieron en el hogar de las víctimas y les dispararon sin mediar palabra para luego darse a la fuga. Esto se sabe del caso
Redacción La Prensa
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Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 14:06
-
Redacción La Prensa
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