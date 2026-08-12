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Misterio tras arrebatarle la vida al dirigente político Rony Escobar en Comayagua

Rony Escobar fue brutalmente atacado a puñaladas la noche de ayer martes afuera de su vivienda, ubicada en la colonia Villas Universitarias

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