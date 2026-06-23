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Heroica labor del Cuerpo de Bomberos en emergencia por derrumbe en el anillo periférico

“Esperamos un milagro, estamos trabajando en contra del tiempo", expresó el portavoz del Cuerpo de Bomberos en medio del humo tras el derrumbe en el anillo periférico

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