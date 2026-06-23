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Conductor de cisterna relata cómo sobrevivió a una tragedia

“Es un milagro de Dios que estoy vivo”, dijo Allan Martínez, sobreviviente del derrumbe en el anillo periférico donde su cisterna quedó atrapada entre rocas y escombros.

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