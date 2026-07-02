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Mateo Natarén es hallado sano y salvo tras 20 horas desaparecido

Mateo Natarén, de casi tres años, fue encontrado sano tras 20 horas perdido en una zona montañosa de El Progreso, Yoro. La familia dice que "el duende o un espíritu" se lo llevó. Policía investiga

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