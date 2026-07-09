  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Video capta a sicario cuando asesina a Wendy dentro de restaurante de comida china

Las cámaras de seguridad de un restaurante de comida china captaron los últimos momentos con vida de Wendy Yulisa Lemus, una joven de 21 años que fue asesinada a balazos mientras se encontraba trabajando.

Últimos Videos