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Sucesos
Consternación por muerte de niño frente a su escuela
Familiares, docentes y compañeros de clase del niño Steven Rodríguez, le dieron el último adiós este jueves, tras morir atropellado por una motocicleta frente a su escuela en La Ceiba.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 16:07
-
Redacción La Prensa
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