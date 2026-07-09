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Consternación por muerte de niño frente a su escuela

Familiares, docentes y compañeros de clase del niño Steven Rodríguez, le dieron el último adiós este jueves, tras morir atropellado por una motocicleta frente a su escuela en La Ceiba.

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