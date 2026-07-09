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Steven soñaba con ser futbolista, pero una tragedia apagó su sueño

Steven Jhoet Rodríguez (de 10 años) murió el miércoles en la mañana tras ser atropellado por un motociclista cuando salía de la escuela Juan Lindo de La Ceiba, litoral de Honduras

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