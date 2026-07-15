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Un hombre le arrebató la vida a un menor que descansaba en una hamaca en Colón

El crimen ocurrió mientras el menor descansaba en su vivienda. De acuerdo con versiones preliminares, el presunto agresor, quien ya fue detenido, padece de problemas mentales

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