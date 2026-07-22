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Sucesos
Capturan a policía acusado de quitarle la vida a su excuñada en Sabanagrande
La víctima mortal fue identificada como Sohenia Jojana Rubio Cruz, mientras que la menor de edad se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario
Redacción La Prensa
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Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 10:07
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Redacción La Prensa
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