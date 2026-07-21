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"A mi hijo lo mataron por envidia": el desgarrador clamor del padre de Milton Rápalo

Este lunes en la tarde llegó a La Ceiba el cuerpo del empresario Milton Rápalo asesinado en San Pedro Sula. Está siendo velado en la funeraria Memorial Amor Eterno y será sepultado este miércoles en el cementerio Jardines de Paz Ceibeños

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