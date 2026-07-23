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Asaltan a dos mujeres del Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Valle de Ángeles

La secuencia fue grabada desde el interior de un inmueble cercano por una persona que presenció el hecho y utilizó la cámara de su teléfono celular para registrar lo sucedido

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