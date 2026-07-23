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Abrió la puerta para ayudar y le arrebataron la vida

Los hechos ocurrieron cuando el detenido y otro sujeto llegaron a la vivienda de la víctima a pedir un vaso de agua y, mientras ella se los servía, le dispararon hasta quitarle la vida, según la Policía Nacional

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