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Sin rastro de Joseph David: sigue la búsqueda del joven pescador

Por tercer día consecutivo el Batallón de Infantería Marina continúa buscando al pescador Joseph Vuelto quien naufragó el pasado viernes junto a otro pescador que fue rescatado con vida.

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