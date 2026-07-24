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¿Qué hacer sí eres víctima de un asalto en el transporte público?

Ser víctima de un asalto en el transporte público puede generar miedo ansiedad e incertidumbre. Autoridades y especialistas recomiendan denunciar el hecho,buscar apoyo emocional cuando sea necesario y seguir una serie de pasos para facilitar la investigación y la recuperación.

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