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Hallan sin vida a un detenido en una estación policial de Olancho

El fallecimiento de Sergio Figueroa Martínez de 36 años, es investigada por las autoridades luego de que fuera hallado sin signos vitales en una celda policial en Catacamas, Olancho

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