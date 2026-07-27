Juan Orlando Hernández
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Hallan sin vida a un detenido en una estación policial de Olancho
El fallecimiento de Sergio Figueroa Martínez de 36 años, es investigada por las autoridades luego de que fuera hallado sin signos vitales en una celda policial en Catacamas, Olancho
Redacción La Prensa
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Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 15:07
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Redacción La Prensa
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