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"Tenía cinco hermanos... ahora solo quedamos dos": la frase que rompió el corazón de Honduras
El pequeño Dylan Cortés no durmió en la casa donde ocurrió la tragedia. Así relató cómo perdió a seis familiares en el incendio registrado en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
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Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 11:07
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