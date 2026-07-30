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"Lo hice por celos": hombre confiesa doble crimen en bus de Colón

El hombre, identificado como Adony Moisés Orellana, de 29 años, confesó haber ultimado a balazos a su expareja y al ayudante del autobús

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