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"No quiero vivir": el desgarrador dolor de la madre que perdió a seis familiares

El siniestro, según la madre de las víctimas, Mirtha Liseth Mejía, lo provocó un ventilador que ella ya había botado y que sus hijos volvieron a conectar

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