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Matan a tres hombres en una villa feente a la playa en aldea Roma municipio de Jutiapa

La violencia volvió a enlutar el departamento de Atlántida la noche de este lunes, luego de que tres hombres fueran asesinados a balazos en una propiedad que funciona como villa de alquiler de la colonia Garden, ubicada en la aldea Roma, jurisdicción del municipio de Jutiapa.

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