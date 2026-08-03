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Sucesos
Investigan el crimen del reconocido docente Miguel Villeda
La DPI abrió una investigación para dar con los responsables del rapto y posterior muerte del conocido maestro Miguel Villeda, hecho ocurrido en Jutiapa, Atlántida
Redacción La Prensa
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Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 12:08
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Redacción La Prensa
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